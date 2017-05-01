Десятки тысяч японцев приняли участие в первомайском митинге

В Токио прошел первомайский митинг, на который собрались свыше 30 тысяч человек.

Собравшиеся настаивали на восьмичасовом рабочем дне и выказывались против трудовой реформы, которую пытается проводить правительство страны.

«Ненормально длинный рабочий день – большая проблема японского общества. При этом планы трудовой реформы, которую продвигает администрация Абэ, а именно – признание нормой переработки по 100 часов в месяц – это возмутительно», - цитирует РИА «Новости» выступление секретаря Компартии Японии Кадзуо Сии.

Он подчеркнул, что реформа, ухудшающая условия труда, недопустима.

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