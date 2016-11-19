Десятки тысяч поляков протестуют против реформы образования

В Варшаве проходит акция протеста против реформы образования. По данным организаторов, в ней принимают участие около 50 тысяч человек.

Польские власти намерены разделить учебные заведения на три категории: начальные школы, лице и техникумы. Сроки обучения в них составят восемь, четыре и пять лет соответственно. В то же время предполагается упразднить гимназии и ПТУ.

В Профсоюзе польских учителей уверены, что итогом реформы станет хаос и снижение качества образования. Кроме того, организация прогнозирует массовые увольнения в образовательной сфере.

Участники акции протеста хотят, чтобы президент Польши Анджей Дуда не допустил реализации реформы, наложив на нее вето. Они подготовили соответствующую петицию. Которую намерены передать главе государства, сообщает РИА «Новости».

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