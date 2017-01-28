Десятки турецких офицеров попросили убежища в Германии

Примерно 40 турецких военных, которые проходят службу на базах НАТО в Германии, попросили власти страны о предоставлении убежища.

Речь идет в основном о высокопоставленных офицерах, уточняет издание Spiegel. Свое ходатайство к немецким властям они объясняют тем, что попали под «зачистку» на родине в связи с попыткой госпереворота в середине прошлого года.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев отметили, что прошения турецких военнослужащих будут рассматриваться в обычном порядке. В Бундестаге, в свою очередь, заявили, что офицеров нельзя отправлять на родину, поскольку там они будут сразу же посажены в тюрьму.

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