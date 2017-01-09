Десятки рейсов отменены или задерживаются в московских аэропортах
Более 40 рейсов отменены и свыше 20 задержаны в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий, следует из информации сайта «Яндекс Расписание».
По состоянию на 10:00 по московскому времени, в аэропорте «Домодедово» десять рейсов отменены и 13 рейсов будут выполнены с опозданием.
В «Шереметьево» задержаны восемь рейсов, еще 32 отменены.
Во «Внуково» задерживается только один рейс, отмененных рейсов нет.
Задержки рейсов вызваны необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии