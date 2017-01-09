Десятки рейсов отменены или задерживаются в московских аэропортах

Более 40 рейсов отменены и свыше 20 задержаны в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий, следует из информации сайта «Яндекс Расписание».

По состоянию на 10:00 по московскому времени, в аэропорте «Домодедово» десять рейсов отменены и 13 рейсов будут выполнены с опозданием.

В «Шереметьево» задержаны восемь рейсов, еще 32 отменены.

Во «Внуково» задерживается только один рейс, отмененных рейсов нет.

Задержки рейсов вызваны необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами, сообщает «Интерфакс».