Десятки мирных жителей стали жертвами атаки боевиков на Эль-Баб

В Сирии террористы ДАИШ (группировка запрещена в России) нанесли удары по городу Эль-Баб.

В результате погибли примерно три десятка мирных жителей. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на турецкую армию.

Сколько мирных жителей получили ранения, пока неизвестно. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется.