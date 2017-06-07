Десятки человек отравились шаурмой в Ростовской области
Более 20 человек попали в больницы, отравившись шаурмой, купленной в одной из точек общепита в Новочеркасске, сообщила старший помощник руководителя СУСК РВ по Ростовской области Галина Гагалаева.
По ее словам, по факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По данным следствия, в период времени с 5 по 6 июня 2017 года отравление средней тяжести получили 22 человека, из них 2 несовершеннолетних, сообщает «Национальная служба новостей».
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