Десятки человек отравились шаурмой в Ростовской области

Более 20 человек попали в больницы, отравившись шаурмой, купленной в одной из точек общепита в Новочеркасске, сообщила старший помощник руководителя СУСК РВ по Ростовской области Галина Гагалаева.

По ее словам, по факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, в период времени с 5 по 6 июня 2017 года отравление средней тяжести получили 22 человека, из них 2 несовершеннолетних, сообщает «Национальная служба новостей».