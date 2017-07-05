Два десятка мошенников обманули жителей Москвы на 7 миллионов рублей

В Москве предстанут перед судом 19 лжеэкстрасенсов и фальшивых парапсихологов, которые обманули 33 человека на сумму более семи миллионов рублей.

В числе обвиняемых граждане Молдовы и Украины. Мошенничеством в российской столице они занимались в 2015-2016 годах. Злоумышленники размещали рекламу на телевидении, организовали колл-центр, обещая звонившим помощь «экстрасенсов» и «парапсихологов» в лечении различных заболеваний. Оплативших один сеанс «лечения», мошенники убеждали в необходимости продолжения процедур.

Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение и в настоящее время уголовное дело передано в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу.

Один из фигурантов дела находится под подпиской о невыезде, еще двое – под домашним арестов, а остальные – в СИЗО, сообщает РИА «Новости».