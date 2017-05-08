Десять тысяч фейерверков украсят небо над Москвой 9 мая

Более десяти тысяч праздничных фейерверков украсят Москву во время праздничного салюта в честь дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что в течение десяти минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов.

Все желающие смогут полюбоваться праздничным салютом в 22:00. Артиллерийскую технику разместят в 16 районах Москвы, сообщает RT.

Кроме того, в ночь на 9 мая десять самолетов начнут разгонять облака над Москвой. Гранулированная кислота, жидкий азот и порошкообразный реагент обеспечат безоблачную погоду для проведения торжественного парада на главной площади столицы.

Синоптики прогнозируют в День Победы холодную и облачную погоду с вероятностью мокрого снега.

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