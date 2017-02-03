Десять территорий Подмосковья обустроят для туристов

В 2017 году для привлечения туристов будут благоустроены территории в Сергиевом Посаде, Истре, Дмитрове, Коломне и Коломенском районе, а также в Клину, Зарайске, Павловском Посаде, Чеховском, Одинцовском и Талдомском районах Подмосковья.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, благоустройство будет проведено в рамках проекта «Повышение туристической привлекательности 10 основных туристических территорий Московской области».

Она отметила, что в перечисленных районах Подмосковья организуются велосипедные и пешеходные зоны, устанавливаются стенды с информацией о достопримечательностях, рядом с туристскими объектами строятся гостиницы и кафе.

Косарева также предположила, что созданные ранее туристско-рекреационные кластеры «Русская Палестина» в Истре и «Сергиев Посад – врата Золотого кольца», станут мощными точками притяжения туристов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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