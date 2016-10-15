За десять лет "Роснефть" намерена поставить в Индию 100 миллионов тонн нефти

В течение десяти лет компания "Роснефть" планирует поставить в Индию 100 миллионов тонн нефти. Кроме того, Россия экспортирует в Индию уголь, за первое полугодие 2016 года этого сырья было поставлено два миллиона тонн.

– Роснефть в течение десяти лет намерена экспортировать в Индию 100 млн тонн нефти, "Газпром" начал реализацию долгосрочного контракта на поставку 2,5 млн тонн СПГ в год, – рассказал президент РФ Владимир Путин.

Сегодня Путин находится с визитом в Индии, сообщает "Интерфакс". Глава РФ провел переговоры с премьером Индии, по итогам которых были достигнуты договоренности о поставках сырья и вооружения из Москвы.