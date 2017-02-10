Десять процентов дорог отремонтируют в Подмосковье в 2017 году

В Московской области будет обновлено покрытие на 10 процентах региональных дорог, заявил начальник ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

По его словам, самые масштабные работы запланированы на участках «Чехов – Кресты» в Чеховском районе, «Павельцево-Вертково-Нудоль» в Клинском районе, «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» в Шаховской, «Зарайск-Клин Бельдин-М-5 Урал» в Зарайском районе, «Хлебниково – Рогачево» в Дмитровском районе, «Щелково-Фряново» в Щелковском районе, «Братовщина-Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово», а также на участке Ярославского шоссе в Пушкинском районе.

Ремонт более 70 километров асфальта будет осуществлен по технологии «Новачип», которая позволяет укладывать слои асфальтобетона на влажную поверхность и обладает множеством преимуществ, по сравнению с традиционными способами ремонта.

Более 400 километров региональных дорог починят с помощью щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Люберцах на пенсионерку упал столб электропередачи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО