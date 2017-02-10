Десять процентов дорог отремонтируют в Подмосковье в 2017 году

В Московской области будет обновлено покрытие на 10 процентах региональных дорог, заявил начальник ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

По его словам, самые масштабные работы запланированы на участках «Чехов – Кресты» в Чеховском районе, «Павельцево-Вертково-Нудоль» в Клинском районе, «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» в Шаховской, «Зарайск-Клин Бельдин-М-5 Урал» в Зарайском районе, «Хлебниково – Рогачево» в Дмитровском районе, «Щелково-Фряново» в Щелковском районе, «Братовщина-Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово», а также на участке Ярославского шоссе в Пушкинском районе.

Ремонт более 70 километров асфальта будет осуществлен по технологии «Новачип», которая позволяет укладывать слои асфальтобетона на влажную поверхность и обладает множеством преимуществ, по сравнению с традиционными способами ремонта.

Более 400 километров региональных дорог починят с помощью щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».