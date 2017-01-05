Десять человек пострадали в результате теракта у здания суда в турецком Измире

В результате взрыва, прогремевшего недалеко от здания городского суда в турецком Измире пострадало не менее десяти человек.

По предварительной информации, взорвался припаркованный неподалеку от здания автомобиль, начиненный взрывчаткой, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Местные СМИ сообщают также о том, что в перестрелке с полицией якобы были уничтожены двое предполагаемых террористов.