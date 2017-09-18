Дешевые сигареты влияют на уровень детской смертности

Британские ученые установили взаимосвязь между дешевыми сигаретами и детской смертностью.

Согласно исследованию, чем больше разница в цене между дорогими и дешевыми сигаретами, тем хуже обстоят дела с детской смертностью.

По мнению ученых, табачные компании используют перекрестное субсидирование, что позволяет снижать цены для наименее обеспеченных — молодежи.

Авторы исследования предлагают ликвидировать бюджетные сигареты как класс и тем самым снизить детскую смертность.

Соответствующие выводы были сделаны на основе анализа детской смертности в 23 странах Европейского союза.

Авторы работы предлагают уничтожить лазейку для табачных компаний в виде бюджетных сигарет — например, установив более высокую минимальную цену на пачку сигарет, сообщает Life.

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