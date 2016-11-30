Дешевые лекарства резко подорожали

За десять месяцев текущего года цены на дешевые лекарства в аптеках выросли на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В октябре настойка пустырника подорожала на 5,1 процента, корвалол прибавил в цене на 2 процента, йод подорожал на 3 процента. Также выросли в цене жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, в то время как в летние месяцы их стоимость не менялась.

По мнению экспертов, рост цен связан с сезонным фактором, исключением некоторых препаратов из списка ЖНВЛП и изменением политики Минздрава относительно спиртосодержащих препаратов.

Газета «Известия» напоминает, что в декабре вступает в силу приказ, по которому настойки должны быть расфасованы в пузырьки по 25 мл вместо нынешних 250. В связи с этим производители подняли цены на спиртосодержащие препараты.

А вот повышение цен на раствор йода сами производители объясняют ценовой политикой аптек. По словам коммерческого директора ООО «Йодные технологии и маркетинг» Петра Гугнинского, осенью спрос на йод повышается примерно на 20 процентов.

Повышение стоимости корвалола эксперты объясняют исключением этого препарата в начале 2016 года из федерального списка ЖНВЛП.