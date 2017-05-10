Дешевые лекарства могут существенно подорожать

С 1 января 2018 года в России может начать действовать новый порядок формирования цен на жизненно необходимые и важные лекарства дешевле 50 рублей.

По данным газеты «Известия», Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента в пользу производителей.

Как уточняется в материале, основная цель повышения цен на дешевые лекарства – не допустить исчезновения таких препаратов с рынка, так как производители неоднократно заявляли, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования, а производство тем временем дорожает.

По мнению экспертов, цены в результате могут подняться на 15 процентов.

В феврале прошлого года 197 препаратов из списка жизненно важных лекарств стоимостью до 50 рублей были сняты с производства.

Ранее также Минздрав подготовил предложения, согласно которым россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан. Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году, сообщает «Федерал пресс».