Дешевая еда влияет на чувство вины человека
Ученые поведали, почему человек чувствует себя виноватым, употребляя дешевую еду. К такому выводу пришли американские исследователи.
По их версии, еда, заказанная в ресторане или кафе, влияет на психологическое состояние человека. Ученые пришли к выводу, что чем дешевле обед или ужин в кафе, тем больше у человека приметно состояние вины и дискомфорта, - сообщают «Актуальные новости».
Проведенный опыт показал, что те люди, кто питается дешево, чаще всего переедают, из-за этого у них наблюдается физический дискомфорт. Кроме того, люди, зная о низкой стоимости заказа, пытаются съесть побольше, в то время как еда дороже казалась испытуемым вкуснее.
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