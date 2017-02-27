Дешевая еда влияет на чувство вины человека

Ученые поведали, почему человек чувствует себя виноватым, употребляя дешевую еду. К такому выводу пришли американские исследователи.

По их версии, еда, заказанная в ресторане или кафе, влияет на психологическое состояние человека. Ученые пришли к выводу, что чем дешевле обед или ужин в кафе, тем больше у человека приметно состояние вины и дискомфорта, - сообщают «Актуальные новости».

Проведенный опыт показал, что те люди, кто питается дешево, чаще всего переедают, из-за этого у них наблюдается физический дискомфорт. Кроме того, люди, зная о низкой стоимости заказа, пытаются съесть побольше, в то время как еда дороже казалась испытуемым вкуснее.