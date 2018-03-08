Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док, принадлежащий ВМС США, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.
Уточняется, что корабль USS Oak Hill (LSD-51) направляется в Румынию для участия в военных учениях Spring Storm 2018 с 8 по 15 марта.
По данным американской стороны, маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.
Ранее в Черное море вошли американские эсминцы «Карни» и «Росс», оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», сообщает «РИА Новости».
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