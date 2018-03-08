Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док, принадлежащий ВМС США, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

Уточняется, что корабль USS Oak Hill (LSD-51) направляется в Румынию для участия в военных учениях Spring Storm 2018 с 8 по 15 марта.

По данным американской стороны, маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

Ранее в Черное море вошли американские эсминцы «Карни» и «Росс», оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», сообщает «РИА Новости».