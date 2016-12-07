Дерипаска через суд требует взыскать с Черногории сотни миллионов евро

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал исковое заявление в суд с требованием взыскать с Черногории несколько сот миллионов евро из-за незаконной экспроприации своих инвестиций в этой стране.

Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор по связям с общественностью компании ЦЕАК Андрей Петрушинин.

- Господин Дерипаска потребует компенсации на сотни миллионов евро, — заявил Петрушинин.

Истец считает незаконной экспроприацию инвестиций Дерипаски в «Комбинат алюминия Подгорица», некогда крупнейшее предприятие в Черногории, а также в «Рудник бокситов Никшич». КАП некогда занимал 51 процент в общем экспорте страны и около 15 процентов в ВВП государства. Контрольную долю в КАП и РБН Дерипаска приобрел в 2005 году. Это произошло после международной кампании со стороны Черногории, тогда бывшая югославская республика искала инвестиции за рубежом для спасения этих находящихся в отчаянном состоянии госпредприятий.

- Однако после получения значительных и своевременных вложений в КАП со стороны господина Дерипаски Черногория затем предприняла серию недружественных шагов, чтобы вывести эти компании из-под его контроля, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, вопреки попыткам провести переговоры с Черногорией и обсудить условия, на основании которых Дерипаска продолжил бы инвестиции в КАП и РБН, власти страны объявили о намерении вновь национализировать компании, что сделало дальнейшее сотрудничество невозможным.

- Действия Черногории в конце концов привели к тому, что КАП в 2013 году был объявлен неликвидным. Эта мера уничтожила полную стоимость инвестиций господина Дерипаски. До сегодняшнего дня господин Дерипаска не получил никакой компенсации со стороны Черногории, — сообщил Петрушинин.

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