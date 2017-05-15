Деревянные велосипеды начали производить в Белоруссии
В Белоруссии любой желающий может купить себе велосипед с рамой из березы или ясеня.
Как уточняется в материале, производитель эксклюзивных велосипедов уверяет, что каждая модель собирается вручную, поэтому цены начинаются от тысячи долларов.
Кроме того, по желанию заказчика, компания может изготовить персональную табличку под седло с логотипом.
Как уточняет «Национальная служба новостей», ранее фирма, предлагающая деревянные велосипеды, специализировалась на изготовлении и продаже дверей.
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