В Дербенте обезврежены взрывные устройства боевиков
Полиция Дербента проводит обыски по нескольким адресам, в которых ранее скрывались члены незаконных вооруженных формирований.
Несколько жилых домов окружены полицией. Внутри них было обнаружено несколько самодельных взрывных устройства и пояса смертника. Все устройства обезврежены – они представляли из себя ведра, наполненные взрывчаткой, болтами и кусками арматуры.
Ранее в Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации были убиты два члена незаконных вооруженных формирований. 11 марта в Хасавюрте боевики обстреляли наряд ДПС. Один полицейский был госпитализирован в больницу с ранениями. Трое бандитов были задержаны, а один убит при задержании, сообщает Regnum.
Следующая новость Житель Волгограда «умер» ради прекращения уголовного дела
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии