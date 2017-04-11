В Дербенте обезврежены взрывные устройства боевиков

Полиция Дербента проводит обыски по нескольким адресам, в которых ранее скрывались члены незаконных вооруженных формирований.

Несколько жилых домов окружены полицией. Внутри них было обнаружено несколько самодельных взрывных устройства и пояса смертника. Все устройства обезврежены – они представляли из себя ведра, наполненные взрывчаткой, болтами и кусками арматуры.

Ранее в Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации были убиты два члена незаконных вооруженных формирований. 11 марта в Хасавюрте боевики обстреляли наряд ДПС. Один полицейский был госпитализирован в больницу с ранениями. Трое бандитов были задержаны, а один убит при задержании, сообщает Regnum.