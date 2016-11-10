Депутаты-прогульщики лишатся части зарплаты

Депутаты, отсутствующие на пленарных заседаниях без уважительной причины, могут быть лишены части зарплаты.

По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента, первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова, на совете Думы было озвучено предложение внести поправки в регламент, предусматривающие меры материального воздействия на депутатов, пропускающих заседания Думы.

Он пояснил, что за пропуск без уважительной причины будет удерживаться одна шестая часть зарплаты прогульщика, так как в течение месяца в Госдуме проводится шесть пленарных заседаний.

Мельников отметил, что это коснется только пленарных заседаний. Об этом сообщает «Интерфакс».