Депутаты Рады предложили вернуть поселку на Украине историческое название Нью-Йорк
Один из поселков в Донецкой области до 1951 года носил название Нью-Йорк. Впоследствии населенный пункт был переименован в Новгородское.
Депутаты Верховной Рады Виктор Кривенко и Павел Кишкарь предложили вернуть поселку историческое название. Парламентарии утверждают, что действуют по воле жителей поселка, сообщает RT. Кроме того, переименование входит в программу по декоммунизации.
Депутаты фракции "Самопомощь" отмечают, что переименование не потребует дополнительных расходов из бюджета. Проект закона зарегистрирован в базе данных Верховной рады.
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