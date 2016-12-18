Депутаты Рады предложили вернуть поселку на Украине историческое название Нью-Йорк

Один из поселков в Донецкой области до 1951 года носил название Нью-Йорк. Впоследствии населенный пункт был переименован в Новгородское.

Депутаты Верховной Рады Виктор Кривенко и Павел Кишкарь предложили вернуть поселку историческое название. Парламентарии утверждают, что действуют по воле жителей поселка, сообщает RT. Кроме того, переименование входит в программу по декоммунизации.

Депутаты фракции "Самопомощь" отмечают, что переименование не потребует дополнительных расходов из бюджета. Проект закона зарегистрирован в базе данных Верховной рады.