Депутаты Рады предлагают "тотальную украинизацию"

В Верховной Раде Украины внесен законопроект "О языке". Авторы предлагают сделать украинский обязательным языком во всех сферах общественной жизни.

За попытки внедрения "официального многоязычия" предлагается ввести уголовную ответственность. Авторами стали 33 депутата Верховной Рады. Украинский язык предлагают ввести во всех органов государственной власти и местного самоуправления, сообщает ТАСС.

Кроме того, украинский предлагается сделать обязательным для всех СМИ и университетов. При этом публичное неуважение к языку предлагают приравнять к надругательству над государственной символикой Украины. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.