Депутаты Рады предлагают "тотальную украинизацию"
В Верховной Раде Украины внесен законопроект "О языке". Авторы предлагают сделать украинский обязательным языком во всех сферах общественной жизни.
За попытки внедрения "официального многоязычия" предлагается ввести уголовную ответственность. Авторами стали 33 депутата Верховной Рады. Украинский язык предлагают ввести во всех органов государственной власти и местного самоуправления, сообщает ТАСС.
Кроме того, украинский предлагается сделать обязательным для всех СМИ и университетов. При этом публичное неуважение к языку предлагают приравнять к надругательству над государственной символикой Украины. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.
Следующая новость Космонавты РФ назвали дату запуска микроспутника
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии