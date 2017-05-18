Депутаты Рады хотят вернуть визовый режим с Россией
В Верховной раде предлагают возобновить обсуждение вопроса о введении визового режима с Россией.
Инициативу продвигает фракция «Народный фронт» во главе с Максимом Бурбаком. Он заявил, что намерен вынести вопрос о прекращении безвизового режима с РФ на голосование в ближайшее время, пишет «Апостроф».
Бурбак уверен, что идею поддержит достаточное количество парламентариев. Он также отметил, что фракция проводит подготовительные консультации во избежание прошлогодней ситуации, когда многие парламентарии отказалась голосовать за постановление, предложенное Андреем Парубием.
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