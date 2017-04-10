Депутаты проверят влияние американских СМИ на выборы в России

Депутаты Госдумы совместно с экспертами проверят деятельность американских СМИ законодательству России и вероятность их влияния на результаты выборов.

Речь идет о русских службах «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN. Инициатива проведения проверки принадлежит главе думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину. По его словам, проверка станет ответом на требование американских законодателей провести расследование в отношении телеканала Russia Today.

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью «Парламентской газете» отметил: «Начиная с 90-х годов, в России очень трепетно относились к зарубежным СМИ, полагая, что это как раз те самые эталоны свободы слова, демократии, открытости и так далее. Мы добросовестно заблуждались, это очевидно. Особенно ярко это стало проявляться в последние годы, когда отношения с Западом стали ухудшаться».

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также припомнил активное вмешательство США в выборы в России и навязывание Вашингтоном своей точки зрения.

По мнению собеседников издания, решение российских законодателей провести проверку американских СМИ вполне логично.