Депутаты против легализации легких наркотиков

Депутаты в ходе прошедшей в Госдуме конференции «Парламентарии против наркотиков», призвали унифицировать международное законодательство и не допускать либерализации легких наркотиков.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, распространение наркотиков подрывает здоровье сотен миллионов граждан, несет разрушительные последствия для безопасности государств и целых регионов.

Торговля наркотиками питает организованную преступность, а доходы от наркотрафика идут на финансирование террористических организаций.

В свою очередь, глава Минздрава России Вероника Скворцова констатировала, что в России ситуация лучше, чем в других государствах.

По ее данным, с 2010 года распространенность наркомании снизилась на 18 процентов. Более того, с 2014 года уголовное наказание для наркоманов заменили возможностью пройти лечение и реабилитацию. В итоге в 2016 году почти 13 тысяч наркоманов были отправлены на лечение по решению суда.

При этом, все парламентарии сошлись во мнении, что легкие наркотики нужно запрещать так же строго, как опиаты.

«Нарколиберализация чревата катастрофой небывалого масштаба, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, наркопроблема не теряет своей остроты и злободневности, и разнообразие новых психотропных веществ диктует выработку «креативного и солидарного подхода в нахождении эффективного противоядия», пишет «Парламентская газета».