Депутаты приняли закон о выплатах за детей
Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты за первого или второго ребенка.
Документ был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему, выплаты полагаются семьям родившим или усыновившим детей. Они будут предоставляться с начала 2018 года, сообщает НСН.
Под действие закона попадут семьи, имеющие детей в возрасте до полутора лет. При этом их доход должен быть ниже полуторактраной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
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