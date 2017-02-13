Депутаты предложили ввести уголовное наказание за пропаганду суицида среди детей

В интернете активно действуют ресурсы, пропагандирующие в формате экстремальных «игр» добровольную смерть или предлагающие услуги для самоубийства. В нижней палате парламента разработан проект закона об уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

По ее словам, авторы документа предлагают установить ответственность за содействие в совершении самоубийства - советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств.

Авторы законопроекта также выступили за введение дополнительной уголовной ответственности, «когда доведение до самоубийства не имеет материального завершенного состава, когда доведение до самоубийства направленно на широкий круг лиц», - приводит «Интерфакс» слова Яровой.

Сейчас Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, но если ребенка добровольно довели до самоубийства, то наказать такого подстрекателя невозможно.

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