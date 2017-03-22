Депутаты предложили снизить налоги для самозанятых граждан

На рассмотрение Госдумы поступил проект поправок в налоговое законодательство, предусматривающий послабление для самозанятых граждан.

В документе предлагается обязать граждан, имеющих доходы до 300 тысяч рублей в год, уплачивать страховые взносы в ПФР по ставке 6% от фактически полученного дохода вместо фиксированной суммы 23,4 тысячи рублей в год.

Инициатива исходит от группы депутатов фракции «Справедливая Россия». По их мнению, это будет стимулировать деятельность самозанятых граждан, передает «Интерфакс».