Депутаты предложили сажать на 15 лет за склонение к суициду

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за склонение к самоубийству.

Авторами инициативы выступили глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

Они считают, то за склонение к суициду, итогом которого стала смерть человека, максимальный срок наказания должен составлять 10 лет лишения свободы вместо предусмотренных в законодательстве пяти. Если жертвой злоумышленников стал ребенок или беременная женщина, то наказание должно составлять от шести до 12 лет лишения свободы. В случае, когда несовершеннолетних или беременных жертв две или более – от восьми до 15 лет.

Кроме того, депутаты предлагают зажать за организацию деятельности, которая предполагает побуждение к суициду на срок от пяти до десяти лет, а за призывы к самоубийству и распространение в интернете способов его совершения – от пяти до 15 лет.

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Места: Россия
События: суицид
Организации: Дума, Единая Россия
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