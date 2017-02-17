Депутаты предложили приравнять электронные сигареты к обычным

В Госдуму поступил законопроект, который приравнивает «бестабачные курительные изделия» к обычным сигаретам.

Речь идет об электронных сигаретах, вейпах и кальянах. Авторы проекта – единороссы Николай Герасименко и Марат Бариев – предлагают ограничить их обращение, продажу, запретить потребление несовершеннолетними и использование в общественных местах, сообщает ТАСС.

По мнению депутатов, использование таких курительных изделий в общественных местах может расцениваться как стимулирование потребления табака и вовлечение в этот процесс несовершеннолетних граждан.