Депутаты предложили приравнять электронные сигареты к обычным
В Госдуму поступил законопроект, который приравнивает «бестабачные курительные изделия» к обычным сигаретам.
Речь идет об электронных сигаретах, вейпах и кальянах. Авторы проекта – единороссы Николай Герасименко и Марат Бариев – предлагают ограничить их обращение, продажу, запретить потребление несовершеннолетними и использование в общественных местах, сообщает ТАСС.
По мнению депутатов, использование таких курительных изделий в общественных местах может расцениваться как стимулирование потребления табака и вовлечение в этот процесс несовершеннолетних граждан.
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