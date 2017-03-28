Депутаты предложили давать дополнительный отпуск за переработки

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, устанавливающий правила применения ненормированного графика.

В целях защиты прав и интересов работников на отдых депутаты хотят обязать работодателей закреплять в коллективном договоре возможное применение ненормированного графика. При этом оговаривается, что переработки фактически не должны превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в проекте предусмотрено, что за ненормированный график работникам должен предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск от трех до 15 дней. При этом депутаты предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним и лицам, имеющим проблемы со здоровьем.

Авторами поправок в трудовое законодательство являются Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы 28 марта.