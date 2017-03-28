Депутаты предложили давать дополнительный отпуск за переработки
Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, устанавливающий правила применения ненормированного графика.
В целях защиты прав и интересов работников на отдых депутаты хотят обязать работодателей закреплять в коллективном договоре возможное применение ненормированного графика. При этом оговаривается, что переработки фактически не должны превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в проекте предусмотрено, что за ненормированный график работникам должен предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск от трех до 15 дней. При этом депутаты предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним и лицам, имеющим проблемы со здоровьем.
Авторами поправок в трудовое законодательство являются Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы 28 марта.
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