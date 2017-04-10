Депутаты предлагают сделать регистрацию в соцсетях по паспорту

Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил законопроект, согласно которому, пользователь при регистрации в социальных сетях должен будет сообщить свои паспортные данные.

В пояснительной записке говорится, что при регистрации владелец ресурса обязан будет требовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, копию паспорта для проверки ФИО и возраста владельца аккаунта.

Отмечается, что персональные данные, помимо перечисленных, гражданин предоставляет добровольно. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запрещать или ограничивать вход в соцсети в рабочее время, сообщает «РИА Новости».

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