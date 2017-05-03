Депутаты Петербурга одобрили идею сноса самостроя без суда

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект о сносе самовольных построек без решения суда.

Речь идет о самострое, расположенном на инженерных сетях и в охраняемых зонах, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на АБН. При этом владельцам таких объектов будет предоставляться возможность убрать их самостоятельно.

Наряду с этим депутат Борис Вишневский высказался за внесение в документ поправки об ответственности чиновников за незаконные решения о сносе. При этом он напомнил о сносе торговых павильонов у станций метро в Москве несмотря на то, что у ряда собственников были разрешительные документы.