Депутаты Петербурга одобрили идею сноса самостроя без суда
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект о сносе самовольных построек без решения суда.
Речь идет о самострое, расположенном на инженерных сетях и в охраняемых зонах, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на АБН. При этом владельцам таких объектов будет предоставляться возможность убрать их самостоятельно.
Наряду с этим депутат Борис Вишневский высказался за внесение в документ поправки об ответственности чиновников за незаконные решения о сносе. При этом он напомнил о сносе торговых павильонов у станций метро в Москве несмотря на то, что у ряда собственников были разрешительные документы.
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