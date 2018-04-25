Депутаты Петербурга хотят ограничить торговлю алкоголем

В заксобрании Санкт-Петербурга подготовили проект документа, запрещающего торговлю спиртными напитками в магазинах, которые расположены на первых этажах жилых домов.

По замыслу авторов, в результате реализации данной инициативы нетрезвые граждане будут меньше докучать жильцам многоквартирных домов, а также снизится количество правонарушений.

Противники идеи считают, что подобная мера ситуацию не улучшит. Кроме того, они напоминают об обещании спикера заксобрания Вячеслава Макарова создать более благоприятные условия для представителей малого бизнеса.

Кроме того, при запрете магазинам шаговой доступности продавать алкоголь, который приносит им львиную долю выручки, пострадает городской бюджет – он может недосчитаться налогов на сумму в 120 миллионов рублей, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

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