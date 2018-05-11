Депутаты передумали запрещать ввоз лекарств из США

Российские парламентарии отказались от идеи запрета на импорт американских лекарств в качестве ответной меры на санкции.

По словам первого зампреда нижней палаты парламента Ивана Мельникова, удаление этой нормы из законопроекта не означает, что кабмин и исполнительные структуры могут отказаться от решения задач по импортозамещению в данной сфере.

Депутат также добавил, что законопроект предусматривает наращивание сотрудничества с теми государствами, которые выступили против новых антироссийских санкций США, сообщает «ФедералПресс».