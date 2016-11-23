Депутаты парламента Казахстана предложили переименовать Астану

Депутаты парламента Казахстана предлагают переименовать столицу республики Астану в честь действующего президента Нурсултана Назарбаева. Свою инициативу они озвучили на совместном заседании обеих палат законодательного органа республики.

- Отразить имя Ел басы (лидер нации) в наименовании столицы и других важных объектов страны, - говорится в проекте декларации 25-летия независимости Казахстана.

Депутаты также предлагают в честь 25-летия независимости Казахстана возвести в Астане монумент «Независимый Казахстан». Об этом сообщает ТАСС.