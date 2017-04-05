Депутаты отказались от проверки расследования Навального о Медведеве

Депутаты Госдумы отклонили предложение КПРФ провести парламентское расследование по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященным главе российского правительства Дмитрию Медведеву.

Авторами данного проекта поручения выступили Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков, которые предложили провести проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц, с тем, чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным в публикации «Он вам не Димон».

Однако большинство депутатов нижней палаты парламента РФ проголосовали против принятия этого протокольного поручения.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, представляющего партию «Единая Россия», он много раз имел дело с материалами, которые поступали от Фонда борьбы с коррупцией Навального.

«Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует», - цитирует «Интерфакс» слова Пискарева.

В расследовании оппозиционера Алексея Навального утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни.