Депутаты одобрили введение выплат на детей
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает выплаты за рождение первого и второго ребенка.
Предполагается, что закон будет принят в ближайшее время и вступит в силу с начала 2018 года. Семьи, в которых поле 1января родятся первенцы смогут претендовать на получение ежемесячной помощи в сумме 10,5 тысячи рублей. По словам главы Минтруда Максима Топилина, средства на реализацию программы будут выделяться из госбюджета.
Он также добавил, что власти намерены продлить действие программы материнского капитала еще на три года и снять существующие ограничения на его использование, передает «ТВ Центр».
Следующая новость Сенатор призвал поддержать российских атлетов на ОИ-2018
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии