Депутаты одобрили введение выплат на детей

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает выплаты за рождение первого и второго ребенка.

Предполагается, что закон будет принят в ближайшее время и вступит в силу с начала 2018 года. Семьи, в которых поле 1января родятся первенцы смогут претендовать на получение ежемесячной помощи в сумме 10,5 тысячи рублей. По словам главы Минтруда Максима Топилина, средства на реализацию программы будут выделяться из госбюджета.

Он также добавил, что власти намерены продлить действие программы материнского капитала еще на три года и снять существующие ограничения на его использование, передает «ТВ Центр».