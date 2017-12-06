Депутаты одобрили проект о прямой оплате услуг ЖКХ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает право граждан платить за коммунальные услуги их поставщикам напрямую.

Согласно документу, жильцы многоквартирных домов смогут заключать договоры00 непосредственно с ресурсоснабжающими организациями (РСО), если соответствующее решение будет принято общим собранием собственников квартир.

Авторы проекта отметили, что управляющие компании, которые сегодня выступают посредниками между гражданами и РСО, не получают за эту работу вознаграждения. Однако при этом должны изыскивать средства на покрытие долгов потребителей ЖКХ –услуг. Это влияет на качество услуг по содержанию общедомового имущества и может привести к банкротству управляющих компаний, сообщает ТАСС.

В связи с этим законопроект предлагает изменить существующую систему предоставления гражданам коммунальных услуг.