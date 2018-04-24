Депутаты одобрили идею оборудования курилок в аэропортах
Думский комитет по транспорту и строительству положительно оценил проект закона о создании в аэропортах специальных зон для курения и порекомендовал принять его в первом чтении.
Автором документа является единоросс Сергей Боярский. По его мнению, возврат в здания аэропортов зон для курения будет способствовать защите здоровья пассажиров, не имеющих привычки дымить.
«Люди курят, зависимость большая. Одно дело – в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят», - пояснил РИА «Новости» первый замглавы комитета Виталий Ефимов.
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