Депутаты одобрили идею оборудования курилок в аэропортах

Думский комитет по транспорту и строительству положительно оценил проект закона о создании в аэропортах специальных зон для курения и порекомендовал принять его в первом чтении.

Автором документа является единоросс Сергей Боярский. По его мнению, возврат в здания аэропортов зон для курения будет способствовать защите здоровья пассажиров, не имеющих привычки дымить.

«Люди курят, зависимость большая. Одно дело – в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят», - пояснил РИА «Новости» первый замглавы комитета Виталий Ефимов.