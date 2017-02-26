Депутаты Нидерландов рассмотрят перспективы отказа от евро

Члены парламента Нидерландов от оппозиционной партии потребовали отчет о том, нужно ли стране отказаться от евро.

Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Independent». Обсуждение этого вопроса пройдет после всеобщих выборов, которые состоятся 15 марта.

Представитель партии «Христианско-демократический призыв» Питер Омтзигт рассказал изданию: «Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов».

Свою инициативу отказаться от евро он объяснил тем, что низкая процентная ставка Европейского центрального банка наносит ущерб голландцам.

Некоторые партии поддерживают идею выхода из еврозоны с целью победить на выборах в федеральные органы, которые состоятся в европейских странах в 2017 году.

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