Депутаты Ленобласти предложили ужесточить правила регистрации в соцсетях

В заксобрании Ленинградской области подготовлен законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Его авторы предлагают ввести строгие правила пользования социальными сетями.

В частности, лицам в возрасте до 14 лет они вообще хотят закрыть доступ в соцсети. Более взрослых граждан депутаты намерены обязать регистрироваться в соцестях только под настоящими именами и с предоставлением паспортных данных. За нарушение данного правила владельца ресурса могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, а пользователя – до пяти тысяч рублей.

Депутаты также хотят запретить лицам в возрасте до 18 лет вступать в сообщества, содержащие не предназначенную для детей информацию. Нарушение запрета может обернуться штрафом для родителей ребенка, пишут «Известия».

Проект будет внесен на рассмотрение Госдумы 5 апреля. В случае принятия, он вступит в силу с начала 2018 года.