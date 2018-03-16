Депутаты хотят отменить ЕГЭ

Группа российских парламентариев подготовила законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Госдумы. По словам одного из авторов документа, замглавы думского комитета по образованию и науке Бориса Чернышова, ЕГЭ надоел как ученикам, так и их родителям. По своей сути он является не обучением, а «дрессировкой» по определенному набору знаний.

Авторы инициативы предлагают вернуть в школы традиционные экзамены. «Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», цитирует Чернышова RT.

В нынешнем году свыше половины выпускников намерены сдавать ГЭ по обществознанию, отмечает Ura.ru со ссылкой на данные Рособрнадзора. Кроме того, на протяжении нескольких лет растет количество желающих сдавать единый экзамен по естественнонаучным предметам. Эксперты объясняют это желанием выпускников расширить выбор при поступлении в вузы.

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