Депутаты хотят наказывать рублем лжецов в соцсетях
Депутаты Госдумы от «Единой России» готовят законопроект, предусматривающий санкции за отказ удалить из соцсетей недостоверную и противоправную информацию.
За несоблюдение этого требования парламентарии предлагают наказывать штрафами и при этом не скупятся на размеры взысканий. Так, для физических лиц сумма штрафа может составить от трех до пяти миллионов рублей, а для юридических – в 10 раз выше.
По мнению авторов инициативы, для ее реализации не потребуется создавать специальный регулирующий орган. Отслеживать наличие лживого и противоправного контента могут операторы соцсетей и пользователи, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.
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