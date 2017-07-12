Депутаты хотят наказывать рублем лжецов в соцсетях

Депутаты Госдумы от «Единой России» готовят законопроект, предусматривающий санкции за отказ удалить из соцсетей недостоверную и противоправную информацию.

За несоблюдение этого требования парламентарии предлагают наказывать штрафами и при этом не скупятся на размеры взысканий. Так, для физических лиц сумма штрафа может составить от трех до пяти миллионов рублей, а для юридических – в 10 раз выше.

По мнению авторов инициативы, для ее реализации не потребуется создавать специальный регулирующий орган. Отслеживать наличие лживого и противоправного контента могут операторы соцсетей и пользователи, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.