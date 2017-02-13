Депутаты Госдумы не встретили в Сирии следы «белых касок» и «врачей без границ»

Российские парламентарии в ходе своего визита в сирийский Алеппо не увидели там следов работы ни одной западной гуманитарной организации.

«Мы проехали по всем кварталам Алеппо, ни одной так называемой гуманитарной западной организации мы не видели», - сообщил на пресс-конференции в ТАСС один из участников группы депутатов Александр Ющенко.

«Где эти «Врачи без границ», где эти «белые каски», - выразил недоумение Ющенко. Зато, по его словам, парламентарии повсеместно наблюдали круглосуточную работу российского Центра по примирению враждующих сторон, который постоянно доставляет населению воду и пищу.