Депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына в Москву

Депутаты Госдумы пригласили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Москву.

По словам главы российской делегации, координирующий связи с Парламентом КНДР, Казбека Тайсаева, визит можно было бы организовать уже 2018 году, когда Москва и Пхеньян будут отмечать 70-летний юбилей установления дипломатических отношений.

«Мы пригласили наших товарищей во главе с руководством парламента, Трудовой партии Кореи посетить Москву», — рассказал Тайсаев.

В середине октября в Москве гостила делегация Верховного народного собрания Северной Кореи. Депутатов принимали в Совфеде, где они провели ряд переговоров. Кроме того, российская делегация посетила КНДР, напоминает Life.