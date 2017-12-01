Депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына в Москву
Депутаты Госдумы пригласили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Москву.
По словам главы российской делегации, координирующий связи с Парламентом КНДР, Казбека Тайсаева, визит можно было бы организовать уже 2018 году, когда Москва и Пхеньян будут отмечать 70-летний юбилей установления дипломатических отношений.
«Мы пригласили наших товарищей во главе с руководством парламента, Трудовой партии Кореи посетить Москву», — рассказал Тайсаев.
В середине октября в Москве гостила делегация Верховного народного собрания Северной Кореи. Депутатов принимали в Совфеде, где они провели ряд переговоров. Кроме того, российская делегация посетила КНДР, напоминает Life.
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