Депутаты Госдумы предпочитают отдыхать на российских курортах

Большинство депутатов Госдумы проводят отпуск в Крыму и Краснодарском крае, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, большинство депутатов едут в Крым, едут в Сочи, в Краснодарский край, едут к себе домой.

«Сейчас то время, когда можно взять поехать к себе в округ, повстречаться с избирателями, обсудить проблемы, найти решения тех вопросов, которые люди ставят. Как раз это отпускное время дает такую возможность», — цитирует RT слова Володина.

Весенняя сессия Госдумы завершится 21 июля.