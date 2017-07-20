Депутаты Госдумы предпочитают отдыхать на российских курортах
Большинство депутатов Госдумы проводят отпуск в Крыму и Краснодарском крае, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, большинство депутатов едут в Крым, едут в Сочи, в Краснодарский край, едут к себе домой.
«Сейчас то время, когда можно взять поехать к себе в округ, повстречаться с избирателями, обсудить проблемы, найти решения тех вопросов, которые люди ставят. Как раз это отпускное время дает такую возможность», — цитирует RT слова Володина.
Весенняя сессия Госдумы завершится 21 июля.
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