Депутаты Госдумы пошлют Путину 450 роз
Депутаты Государственной думы решили поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения рождения корзиной с 450 розами.
- Если вы не возражаете, давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов - есть предложение 450 (роз послать), - с таким предложением обратилась представитель «Единой России» летчик-космонавт Валентина Терешкова к своим коллегам после открытия в пятницу пленарного заседания Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Коллеги, нет возражений? - спросил спикер Вячеслав Володин. Возражений не последовало.
7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года. Как сообщалось ранее, по традиции день рождения он отпразднует в кругу родных и близких.
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