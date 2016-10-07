Депутаты Госдумы пошлют Путину 450 роз

Депутаты Государственной думы решили поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения рождения корзиной с 450 розами.

- Если вы не возражаете, давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов - есть предложение 450 (роз послать), - с таким предложением обратилась представитель «Единой России» летчик-космонавт Валентина Терешкова к своим коллегам после открытия в пятницу пленарного заседания Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс».

- Коллеги, нет возражений? - спросил спикер Вячеслав Володин. Возражений не последовало.

7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года. Как сообщалось ранее, по традиции день рождения он отпразднует в кругу родных и близких.