Депутаты Госдумы посетили российскую авиабазу Хмеймим

Группа депутатов Госдумы посетила сирийский город Алеппо и российскую авиабазу Хмеймим.

Парламентарии побеседовали с руководством базы, обсудив вопросы примирения враждующих сторон и усиление борьбы с террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария Сергея Гаврилова.

Кроме того, был затронут инцидент с гибелью турецких военных в результате непреднамеренного удара самолетов ВКС РФ. «Надеемся, что будут сделаны очень оперативные, эффективные выводы, связанные с повышением взаимодействия российской и турецкой сторон на поле сражений, чтобы исключить повторения такого в будущем», - отметил депутат.