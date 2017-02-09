Депутаты Госдумы посетили российскую авиабазу Хмеймим
Группа депутатов Госдумы посетила сирийский город Алеппо и российскую авиабазу Хмеймим.
Парламентарии побеседовали с руководством базы, обсудив вопросы примирения враждующих сторон и усиление борьбы с террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария Сергея Гаврилова.
Кроме того, был затронут инцидент с гибелью турецких военных в результате непреднамеренного удара самолетов ВКС РФ. «Надеемся, что будут сделаны очень оперативные, эффективные выводы, связанные с повышением взаимодействия российской и турецкой сторон на поле сражений, чтобы исключить повторения такого в будущем», - отметил депутат.
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